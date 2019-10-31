СГК открыли первый центр по подключению к тепловым сетям в Красноярске

30 октября в Красноярске Сибирская генерирующая компания открыла центр обслуживания клиентов по вопросам подключения к системе теплоснабжения. Его работа позволит существенно упростить и сократить время оформления документов на подключение к тепловым сетям.

Энергетики презентовали новый клиентский сервис самым крупным потребителям тепла – красноярским строителям и администрации города.

Новый центр обслуживания клиентов (ЦОК) работает по принципу «единого окна». А согласовать заявку на техническое подключение к тепловым сетям можно будет за 14 дней или быстрее. Центр обслуживания клиентов по подключению к системе теплоснабжения в Красноярске открыт по адресу Малаховская, 5 и работает ежедневно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Уточнить готовность документов и сроки их рассмотрения, а также получить консультацию можно по телефону 8 (391) 257-96-49.

«Мы решаем проблему взаимодействия с застройщиками, вводим систему электронного документооборота и отчетности, тем самым экономим время нашим потребителям. Каждый обратившийся за техподключением получит профессиональную консультацию и может в любое время отследить в личном кабинете движение документа. Раньше нужно было обойти как минимум семь зданий в Красноярске. Теперь мы будем делать это самостоятельно за заявителя, ему нужно только принести документы», — заявил Антон Баев, директор по тепловым сетям СГК.

Красноярские застройщики оценили открытие единого центра.

«Это безусловно, сократит и упростит некоторые этапы нашей работы. Теперь всё аккумулировано в одном месте — здесь сдали заявление и здесь же подписали договор. Это удобно и для представителей малого бизнеса и для населения, которые прежде могли не сталкиваться с процессом подключения, и для нас, как для компании, выполняющей большие строительные объемы», - поделился главный инженер УСК «Сибиряк» Валерий Шевелев.

Новый сервис до конца февраля будет работать в тестовом режиме, чтобы принимать заявки по усовершенствованию его работы. Каждый второй и четвертый вторник месяца в 10 утра руководитель теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов организует личные приемы по вопросам подключения к тепловым сетям. Аналогичные ЦОКи уже успешно работают в других городах присутствия СГК — в Новосибирске и Кемерово.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании