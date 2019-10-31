Красноярцам пообещали световое шоу на День народного единства 4 ноября. Горожан ждет светомузыкальное представление «Сердце Сибири» на Стрелке.

«С 19:30 ведущий на набережной у вантового моста расскажет о художественной составляющей представления, раскроет ее содержание и авторский замысел», - рассказали в мэрии.

В 20:00 зазвучит государственный гимн, а мост окрасится в цвета российского флага, после чего и начнется шоу. Оно будет длиться 8,5 минут и пройдет несколько раз.

Красноярцам также дали совет, где лучше наблюдать за световым представлением. Это набережная у вантового моста, площадь Мира возле БКЗ, смотровая площадка в районе Медуниверситета.

Проект был реализован лучшими мировыми специалистами по светотехнике из Италии, США, Китая и России.

Фото: Александр Черных, Александр Паниотов