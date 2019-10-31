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Красноярские хлебопеки удивили рынок

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Красноярск
12:40 31 Октября 2019
открытие, продукты, производство, продукция
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Компания «ДиХлеб» Дивногорского хлебозавода запустила проект собственных пекарен в торговых сетях города. Основное отличие от множества красноярских «пекарен» в том, что в пекарнях «ДиХлеб» используется тесто, которое замешивается на хлебозаводе и охлажденном доставляется в каждую пекарню.

«Мы с полной уверенностью можем сказать, что продукт который представлен на полках наших пекарен в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Батон», на 100% соответствует качеству продукции, которую выпускает само предприятие. Это действительно инновационный подход», - рассказал Евгений ДЕМИДОВ, генеральный директор ООО «ДиХлеб».

Красноярские хлебопеки удивили рынок

На данный момент компания стала одним из лидеров региона по собственным пекарням, и сейчас практически любой красноярец сможет порадовать себя свежей, вкусной выпечкой или хлебом.

Важно и то, что каждый год компания предлагает покупателям новинку с добавленной пользой.

Сначала – хлеб йодовый, в котором применяется уникальная, запатентованная технология обогащения продукта. Потом хлеб, в котором отсутствует сахар. Наличие в хлебе последнего давно вызывает беспокойство врачей.

«В основном наша претензия к хлебу состоит в том, что он делается из высококачественной рафинированной муки с добавлением дрожжей и сахара. А сахар – это глюкоза, которая моментально будет всасываться ещё в полости рта, и будет попадать в периферический кровоток вызывая весь каскад последующих реакций безусловно замена рафинированного быстрого сахара на растительные аналоги сахарозаменителей будет более предпочтительна. Хорошо подходит натуральная стевия, это не синтетический продукт», - рассказал Михаил Гумалевский, врач-терапевт Клиники превентивной и эстетической медицины «Тебе».

Красноярские хлебопеки удивили рынок

На производстве хлеба «сахар 0%» в компании «ДиХлеб» применяют как раз стевию, выращенную в Крыму. Схожим образом обстоит дело и с йодом, которого в органическом виде в нашем регионе критически мало. Получить необходимую норму этого элемента непросто, йод при контакте с воздухом или нагревании легко испаряется. На предприятии же решили эту проблему и с помощью ученых разработали уникальную технологию, при которой йод, введенный в тесто сохраняет концентрацию доносит полезные свойства до потребителя.

Красноярские хлебопеки удивили рынок

«У нас нет йода, нет витамина Д, у нас нет много чего, мы не на средиземном море живем с вами, так что безусловно это нужно восполнять, и лучше всего в продуктах питания», - добавил медик.

Стоит отметить, что клинические испытания показали усвояемость для человека йода из йодового хлеба «ДиХлеб». Технологией и готовым сырьем уже заинтересовались хлебопеки соседних регионов и уже наладили закупки. За качеством и сырья и конечного продукта следит Ассоциация «Енисейский стандарт», сертификацию которой и знак «Зеленая шишка» получила практически вся продукция «ДиХлеб»

Красноярские хлебопеки удивили рынок
Красноярские хлебопеки удивили рынок

Фото: пресс-служба Енисейский стандарт, Немодин Виктор 
По материалам пресс-службы Енисейский стандарт,

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