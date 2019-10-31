Красноярский детский сад похвастался дизайнерской мебелью

В красноярский детский сад № 82, что находится на ул. Королева, завезли дизайнерскую мебель. Об этом рассказали в городской администрации.

Судя по фотографиям, новая мебель не столь громоздкая, ярких цветов и с необычными формами и картинками.

«Обычную мебель сочли слишком громоздкой и неудобной. Также есть претензии к внешнему виду и расцветке – это либо скучный коричневый цвет, либо ядовитые оттенки. По мнению педагогов, правильная мебель не «съедает» пространство, она должна быть функциональной, удобной и красивой», - заявили в мэрии.

Вслед за этими нововведениями в саду хотят хотят отказаться от классических кроваток. По задумке педагогов, в группах нужно оборудовать подиумы, под которыми и будут «прятаться» кровати. На время сна их можно задвигать в ниши, а на сами подиумы поставить мебель и игрушки.