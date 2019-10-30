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Красноярскому городскому форуму пообещали уникальные площадки

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Красноярск
17:56 30 Октября 2019
красноярск, форум, развитие
Фотография © admkrsk.ru
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В конце ноября пройдет Красноярский городской форум. Впервые ему будут предшествовать районные форматы обсуждения развития территорий. Каждую площадку обещают сделать по-своему уникальной и абсолютно открытой для всех жителей. Сам форум станет объединяющим мероприятием на тему «Развитие современного города. Технологии успеха».

В этом году Красноярский городской форум юбилейный - он пройдет в 15-й раз и удивит участников новым форматом. Предполагается, что уже в начале ноября в каждом районе города пройдут свои мини-форумы. В частности в Кировском районе он стартует 7 ноября. «Кировский: Новая реальность» - это возможность обсудить горожанам, экспертам и властям будущее своего района, самые актуальные идеи по его развитию.

По словам Натальи Бобровой, заместителя главы города, руководителя департамента социального развития, основная задача форума остается неизменной - диалог с активными и неравнодушными жителями.

«Впервые в этом году у нас будут районные площадки, которые уже почти готовы. Около 19 мероприятий в семи районах. Самым первым стартует Кировский. Именно там обсудят, назовем это, присвоение жителями своего района. Потому что если взять те же общественные пространства в городе, которые у нас регулярно появляются, то они должны наполняться жизнью и смыслами. И это невозможно без мнения красноярцев и без их помощи», - рассказала Боброва.

Главный посыл городского форума был задан мэром Сергеем Ереминым: Красноярск - стоЛИЦА: люди, которые делают город. Он пройдет 29 и 30 ноября в конгресс-холле СФУ и соберет представителей российских городов, федеральных и международных экспертов, специализирующихся на проблемах развития современных мегаполисов, представителей муниципальной, региональной власти, бизнеса, активных горожан и представителей городских сообществ. Они обсудят темы градостроительной политики, строительства и архитектуры, стратегии социально-экономического развития городов, мастер-планы и многое другое.

«Пример Moscow Urban Forum дал нам понять, что там мы, скажем так, чужие. Коллеги в Москве уже многое прошли и многое реализовали. Красноярск же находится в другой весовой категории, имеет совершенно другой бюджет в силу объективных причин. Поэтому главной мыслью было сделать наш форум площадкой для городов-миллионников, которые находятся в отдалении от Москвы и Санкт-Петербурга, городов, которые находятся в одинаковых демографических и экономических условиях», - заявил Олег Животов, заместитель главы города Красноярска.

Этот форум станет точкой отсчета по подготовке к 400-летию Красноярска. Тема 400-летия краевой столицы будет и одной из главных на предстоящем Красноярском городском форуме. Проведение Универсиады уже доказало - Красноярск может и должен быть открыт миру. Но каким он будет, как он будет выглядеть, чем наполнен - ответы на эти вопросы и постараются найти участники.

 

текст: Алексей Спиридонов

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