Сквер перед автовокзалом в Красноярске назван в честь героев Алсиба

Глава города Сергей Еремин подписал постановление о присвоении названия скверу перед гостиницей «Полет» около междугороднего автовокзала Красноярска. Территория, где раньше располагались ларьки и кафе, получила название «Сквер героев Алсиба». Городские власти обещают, что скоро пространство благоустроят, и оно станет одним из видовых мест города.

Алсиб – это воздушная трасса Аляска – Сибирь, по которой во время Великой Отечественной войны перегоняли в СССР американские самолеты по договору ленд-лиза. Также по Алсибу доставляли военные грузы, продукты, почту, золото и слюду, вели пассажирские перевозки.

Добавим, что 1 ноября в Доме офицеров Красноярска состоится премьера спектакля о трассе Аляска – Сибирь «Миссия особого назначения!». Это постановка театра исторической реконструкции «АРТЕФАКТ».

Напомним, что в 2016 году в Красноярск с Таймыра транспортировали обнаруженный там самолет «Дуглас» С-47, который во время Великой Отечественной войны был доставлен в СССР из США. В 2017-м году в Красноярск привезли крылья воздушного судна.

Будущей весной в Красноярске появится еще одно новое общественное пространство - в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на улице Свердловской будет создан Народный парк героев.