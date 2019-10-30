30 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край вошел в пятерку регионов с самыми качественными в России дорогами

Главная Общество
Красноярск
13:42 30 Октября 2019
дороги, статистика, рейтинг, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярский край вошел в пятерку регионов (четвертое место) с самыми качественными в России дорогами. 71,4 процента дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения края соответствуют нормативным требованиям. Такие данные представила Федеральная служба государственной статистики. К нормативным требованиям ведомства относится ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость, сообщает RT.

На первом месте с показателем 97 процентов оказалась Москва, на втором - Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), на третьем - Ставропольский край (74,9%) и на пятом - Ингушетия (70,4%).

Хуже всего дороги в стране в республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).

Напомним, в планах властей на 2019 год было отремонтировать дороги в 18 районах края. На работы выделено почти три миллиарда рублей.

Кроме того до завершения сезона должно быть отремонтировано 142 километра федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Дорожные работы были запланированы в Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Манском и Нижнеингашском районах, а также на обходе Красноярска.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Театральной площади начали монтаж новогодней елки

На Театральной площади начали монтаж новогодней елки

30 Октября 2019 г.
Она должна быть готова к 20 декабря
Новости Красноярска: Пассажиры красноярских автобусов получат бонусные поездки

Пассажиры красноярских автобусов получат бонусные поездки

30 Октября 2019 г.
Они будут накапливаться при безналичном расчете
Новости Красноярска: В центре Красноярска из-за демонстрации ограничат движение в разгар рабочего дня

В центре Красноярска из-за демонстрации ограничат движение в разгар рабочего дня

30 Октября 2019 г.
Перекрытия продлятся полтора часа
Новости Красноярска: В День народного единства в Красноярске состоится фестиваль национальных культур

В День народного единства в Красноярске состоится фестиваль национальных культур

30 Октября 2019 г.
Он пройдет на Театральной площади
Новости Красноярска: Красноярцы напишут Большой этнографический диктант

Красноярцы напишут Большой этнографический диктант

30 Октября 2019 г.
Тестирование состоится 1 ноября
Новости Красноярска: Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

29 Октября 2019 г.
Все квартиры сданы в чистовой отделке и полностью готовы для проживания
Новости компаний
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает

В выходные в Красноярске похолодает

25 Октября 2019 г.
В город вернутся ночные заморозки
Новости Красноярска: В январе в Красноярске подорожает проезд в городском электротранспорте

В январе в Красноярске подорожает проезд в городском электротранспорте

25 Октября 2019 г.
Стоимость билетов увеличится на 6-7 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае дефицит водителей

В Красноярском крае дефицит водителей

25 Октября 2019 г.
Вакансий в банке в два раза больше, чем 10 лет назад
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19