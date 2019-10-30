Красноярский край вошел в пятерку регионов с самыми качественными в России дорогами

Красноярский край вошел в пятерку регионов (четвертое место) с самыми качественными в России дорогами. 71,4 процента дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения края соответствуют нормативным требованиям. Такие данные представила Федеральная служба государственной статистики. К нормативным требованиям ведомства относится ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость, сообщает RT.

На первом месте с показателем 97 процентов оказалась Москва, на втором - Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), на третьем - Ставропольский край (74,9%) и на пятом - Ингушетия (70,4%).

Хуже всего дороги в стране в республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).

Напомним, в планах властей на 2019 год было отремонтировать дороги в 18 районах края. На работы выделено почти три миллиарда рублей.

Кроме того до завершения сезона должно быть отремонтировано 142 километра федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Дорожные работы были запланированы в Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Манском и Нижнеингашском районах, а также на обходе Красноярска.