30 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пассажиры красноярских автобусов получат бонусные поездки

Главная Общество
Красноярск
12:28 30 Октября 2019
автобусы, маршрутки, оплата
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы смогут накапливать бонусные поездки при безналичном расчете в автобусах. До кона года городские власти намерены выбрать оператора безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Предполагается, что на поручнях будут установлены специальные терминалы – валидаторы, с помощью которых пассажиры будут расплачиваться за проезд без участия кондукторов.

Одно из главных требований к подрядчику, который будет внедрять новую для Красноярска систему, – предусмотреть возможность начисления бонусных поездок для пассажиров.

Победитель конкурса должен запустить систему 1 января 2020 года и реализовывать программу до 31 декабря 2024 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что ранее пассажиры красноярских автобусов получали скидку в 1 рубль при оплате поездок по транспортной карте. Однако летом этого года дисконт был отменен. Теперь при любом способе оплаты поездка в красноярских маршрутках стоит 26 рублей.

 

фото: vk.com/otkrsk

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Театральной площади начали монтаж новогодней елки

На Театральной площади начали монтаж новогодней елки

30 Октября 2019 г.
Она должна быть готова к 20 декабря
Новости Красноярска: В центре Красноярска из-за демонстрации ограничат движение в разгар рабочего дня

В центре Красноярска из-за демонстрации ограничат движение в разгар рабочего дня

30 Октября 2019 г.
Перекрытия продлятся полтора часа
Новости Красноярска: В День народного единства в Красноярске состоится фестиваль национальных культур

В День народного единства в Красноярске состоится фестиваль национальных культур

30 Октября 2019 г.
Он пройдет на Театральной площади
Новости Красноярска: Красноярцы напишут Большой этнографический диктант

Красноярцы напишут Большой этнографический диктант

30 Октября 2019 г.
Тестирование состоится 1 ноября
Новости Красноярска: Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

29 Октября 2019 г.
Все квартиры сданы в чистовой отделке и полностью готовы для проживания
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на работу в ГИБДД

Красноярцев позвали на работу в ГИБДД

29 Октября 2019 г.
Выход на пенсию уже через 15 лет
Новости компаний
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Лесник из Красноярского края собрал вездеход из металлолома

Лесник из Красноярского края собрал вездеход из металлолома

25 Октября 2019 г.
На это мужчина потратил год
Новости Красноярска: Медведи в Красноярском крае набрали вес и готовятся к зимней спячке

Медведи в Красноярском крае набрали вес и готовятся к зимней спячке

25 Октября 2019 г.
В этом году животные упитанные
Новости Красноярска: Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

Для красноярцев готовят яркую церемонию открытия XV турнира Бувайсара Сайтиева

25 Октября 2019 г.
Соревнования состоятся 26 и 27 октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19