Пассажиры красноярских автобусов получат бонусные поездки

Красноярцы смогут накапливать бонусные поездки при безналичном расчете в автобусах. До кона года городские власти намерены выбрать оператора безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Предполагается, что на поручнях будут установлены специальные терминалы – валидаторы, с помощью которых пассажиры будут расплачиваться за проезд без участия кондукторов.

Одно из главных требований к подрядчику, который будет внедрять новую для Красноярска систему, – предусмотреть возможность начисления бонусных поездок для пассажиров.

Победитель конкурса должен запустить систему 1 января 2020 года и реализовывать программу до 31 декабря 2024 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что ранее пассажиры красноярских автобусов получали скидку в 1 рубль при оплате поездок по транспортной карте. Однако летом этого года дисконт был отменен. Теперь при любом способе оплаты поездка в красноярских маршрутках стоит 26 рублей.

фото: vk.com/otkrsk