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В центре Красноярска из-за демонстрации ограничат движение в разгар рабочего дня

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Красноярск
11:53 30 Октября 2019
митинг, шествие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации Красноярска предупредили о перекрытиях в центре города в четверг, 7 ноября. Из-за демонстрации к годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции в течение полутора часов будут перекрыты участки на пр. Мира и нескольких центральных улицах.

С 12:00 до 14:00 для автомобилей закроют пр. Мира на отрезке от ул. Горького до ул. Вейнбаума. Также будет ограничено движение по проезду вдоль здания управления Красноярской железной дороги на ул. Горького, 6. Закроют ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Карла Маркса; ул. Обороны и Ряузовский переулок. Будет ограничено движение по ул. Диктатуры Пролетариата и по ул. Кирова на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса.

Вечером накануне мероприятия на этих участках запретят парковку. Кроме того, до 15:30 7 ноября будет закрыта парковка на пл. Революции, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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