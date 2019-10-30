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В День народного единства в Красноярске состоится фестиваль национальных культур

Главная Общество
Красноярск
11:03 30 Октября 2019
праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главным событием празднования Дня народного единства в Красноярске станет фестиваль национальных культур «Моя Россия». Он состоится на Театральной площади 4 ноября в 12:00. В фестивале примут участие творческие коллективы чувашской, украинской, армянской, татарской, азербайджанской, польской и других национально-культурных автономий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Зрителей закружат в сибирском хороводе и угостят чаем, приготовленным по рецептам разных стран. Запланирована выставка национальных костюмов и музыкальных инструментов, а также мастер-классы в области декоративно-прикладного искусства.

«Еще одной частью Дня народного единства станет фестиваль живой истории. На Театральной площади будет установлена копия казачьего струга в натуральную величину, состоится мастер-класс по кузнечному делу. Реконструкторы Красноярского края проведут казачий бой. Театрализованные выступления напомнят красноярцам об исторических событиях, которые стали основой для появления в России праздника - Дня народного единства», - сообщили в правительстве.

Для юных гостей фестиваля организаторы готовят мульти–шатер, где пройдут показы мультфильмов о народах России.

 

фото: Ксения Васильева

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