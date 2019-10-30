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Красноярцы напишут Большой этнографический диктант

Главная Общество
Красноярск
10:27 30 Октября 2019
диктант, знание, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск присоединился к международной акции «Большой этнографический диктант». Это тест на знание народов России и своего региона. Принять участие в диктанте может любой желающий. Тестирование в Красноярске будет проходить 1 ноября в 11:00 на нескольких площадках, подходящую можно выбрать на официальном сайте акции. Также с 1 по 4 ноября красноярцы смогут пройти онлайн-тестирование, результаты которого станут известны в декабре.

Диктант состоит из 20 вопросов – общих для всех участников в стране, а также блока из 10 региональных заданий. Тестирование проводится анонимно, участникам присваиваются идентификационные номера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что в прошлом году в России и за рубежом Большой этнографический диктант написали 392 тысячи человек.

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