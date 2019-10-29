СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей. Они пройдут 1 и 2 ноября. К участию приглашаются школьники, выпускники средних профессиональных учебных заведений и все желающие. Вход на мероприятие свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.

В первый день в здании новой физико-математической школы СФУ гости познакомятся с самыми активными студентами СФУ, потенциальными работодателями, директорами институтов, получат свои первые «зачётные книжки», в формате квеста посетят интерактивные площадки и получат за активность фирменные призы СФУ.

Второй день станет не менее насыщенным: мероприятия пройдут на площадках 21 института. Абитуриенты посетят научные лаборатории, учебные аудитории и получат ответы на все интересующие вопросы.

Программа мероприятий рассчитана не только на старшеклассников, но и на учащихся 5–7-х классов, которым представят олимпиады и конкурсы для школьников.

Для иногородних участников предусмотрена возможность проживания в общежитиях СФУ. Подать заявку на размещение можно до 30 октября 2019 года.

Для тех, кто не имеет возможности приехать в Красноярск, но хотел бы получить максимальное количество информации по поступлению, будут организованы трансляции в группе ВКонтакте.