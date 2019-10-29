29 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей

Главная Общество
Красноярск
15:24 29 Октября 2019
сфу, красноярск, образование
версия для печати Ico_print

СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей. Они пройдут 1 и 2 ноября. К участию приглашаются школьники, выпускники средних профессиональных учебных заведений и все желающие. Вход на мероприятие свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться

В первый день в здании новой физико-математической школы СФУ гости познакомятся с самыми активными студентами СФУ, потенциальными работодателями, директорами институтов, получат свои первые «зачётные книжки», в формате квеста посетят интерактивные площадки и получат за активность фирменные призы СФУ.

Второй день станет не менее насыщенным: мероприятия пройдут на площадках 21 института. Абитуриенты посетят научные лаборатории, учебные аудитории и получат ответы на все интересующие вопросы.

Программа мероприятий рассчитана не только на старшеклассников, но и на учащихся 5–7-х классов, которым представят олимпиады и конкурсы для школьников.

Для иногородних участников предусмотрена возможность проживания в общежитиях СФУ. Подать заявку на размещение можно до 30 октября 2019 года.

Для тех, кто не имеет возможности приехать в Красноярск, но хотел бы получить максимальное количество информации по поступлению, будут организованы трансляции в группе ВКонтакте.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

29 Октября 2019 г.
Все квартиры сданы в чистовой отделке и полностью готовы для проживания
Новости Красноярска: Красноярцев позвали на работу в ГИБДД

Красноярцев позвали на работу в ГИБДД

29 Октября 2019 г.
Выход на пенсию уже через 15 лет
Новости Красноярска: В расписании красноярского аэропорта стоят рейсы на Гоа, в Бангкок и Сураттхани

В расписании красноярского аэропорта стоят рейсы на Гоа, в Бангкок и Сураттхани

29 Октября 2019 г.
В общей сложности пассажиры смогут улететь по 67 направлениям
Новости Красноярска: В Красноярске упростят систему «перемещения» пациентов между краевой больницей и онкоцентром

В Красноярске упростят систему «перемещения» пациентов между краевой больницей и онкоцентром

29 Октября 2019 г.
Больных сразу будут направлять на лечение
Новости Красноярска: Горожане смогут добраться до Красноярской ярмарки книжной культуры на бесплатных шаттлах

Горожане смогут добраться до Красноярской ярмарки книжной культуры на бесплатных шаттлах

29 Октября 2019 г.
Автобусы будут делать несколько рейсов в день
Новости Красноярска: В Красноярске неизвестные в масках устроили разборки в проектной организации

В Красноярске неизвестные в масках устроили разборки в проектной организации

29 Октября 2019 г.
Бандиты попали в объективы камер видеонаблюдения
Новости компаний
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В администрации Ленинского района прошли обыски

В администрации Ленинского района прошли обыски

24 Октября 2019 г.
Чиновник задержан за взятку
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

Красноярцам рассказали о самых ядовитых и опасных продуктах

24 Октября 2019 г.
Некоторыми овощами, фруктами, дикоросами и морскими деликатесами можно отравиться
Новости Красноярска: Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

24 Октября 2019 г.
Количество автобусов планируют сохранить на 50%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19