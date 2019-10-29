Краевой фонд жилищного строительства вручил ключи от новых квартир бюджетникам

В поселке Большая Мурта Красноярского края завершилось строительство жилого дома для сотрудников бюджетных организаций. Накануне состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир, в которой приняли участия Заместитель председателя Правительства Красноярского края Подкорытов Алексей Викторович, депутат Законодательного собрания Демидов Владимир Петрович, Глава Большемуртинского района Вернер Валерий Владимирович и генеральный директор ККФЖС Бердоусов Сергей Иванович.

Жилой дом строился Красноярским краевым фондом жилищного строительства в рамках краевой государственной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем». Квартиры в 16-квартирном новом доме получили 10 работников здравоохранения, 5 работников образования, 1 квартира – для работника спорта. Всего распределено 7 однокомнатных, 5 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры площадью от 40 до 71 квадратных метров.

Все квартиры сданы в чистовой отделке и полностью готовы для проживания. Вокруг дома выполнено благоустройство, парковка, площадка для занятий спортом, игровая площадка для детей дошкольного возраста, малые архитектурные формы. В непосредственной близости находятся дорога, остановка общественного транспорта, детский сад, школа, больница.

Отметим, это первый в Красноярском крае многоквартирный жилой дом для бюджетников, построенный Краевым фондом жилищного строительства. До этого в рамках краевой программы лишь приобреталось жилье, в будущем данный опыт будет использован для строительства жилых домов и в других муниципальных образованиях Красноярского края, так уже запланировано строительство жилья для сотрудников бюджетной сферы в Идринском и Ермаковском районах, а также в с. Хатанга.

Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства