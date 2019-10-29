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Красноярцев позвали на работу в ГИБДД

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Красноярск
12:57 29 Октября 2019
гибдд, госавтоинспекция, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцев позвали на работу в полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». Конкретно, требуются инспекторы. Кандидатам должно быть от 18 до 40 лет.

«Квалификационное требование к кандидатам: среднее, среднее специальное или высшее образование, наличие водительского удостоверения категории «В» и военного билета, отсутствие судимостей и большого количества наказаний за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также готовность соблюдать ограничения и запреты, налагаемые на период службы в органах внутренних дел», - говорится в сообщении.

Заработная плата будущего инспектора составит до 50 тысяч рублей, обещают также социальные гарантии, перспективы карьерного роста и выслугу один год за полтора – уйти на пенсию можно будет уже через 15 лет службы.

Желающих просят обращаться в отделение по кадровой и воспитательной работе полка ДПС по адресу: г. Красноярск, ул. 2-ая Брянская, 59, кабинет № 6, тел.: 226-83-83.

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