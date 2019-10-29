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В расписании красноярского аэропорта стоят рейсы на Гоа, в Бангкок и Сураттхани

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Красноярск
12:14 29 Октября 2019
авиарейсы, самолет, путешествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Вступило в силу осенне-зимнее расписание, которое будет действовать в аэропорту Красноярска до 28 марта 2020 года. В программе полетов рейсы по 67 направлениям. В частности, теперь пассажиры могут улететь прямым рейсом из Красноярска на Гоа. Накануне авиакомпания Royal Flight отправила в Индию первый чартер, всего запланировано 14 парных рейсов.

Ранее были возобновлены полеты в Дубай – перевозки осуществляет раз в 10 дней авиакомпания Azur Air.

С 31 октября по четвергам и воскресеньям рейсы в Бангкок будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Кроме того, новым перевозчиком на этом направлении станут «Уральские Авиалинии», которые запустят рейсы по средам с 30 октября. В Утапао, Пхукет и Краби будут летать AZUR Air и Nordwind Airlines.

Кроме того, из Красноярска теперь можно будет улететь напрямую до аэропорта Сураттхани (провинция Сураттхани) на самолетах авиакомпании Nordwind с 28 декабря.

В осенне-зимнем расписании аэропорта заявлены рейсы до стран СНГ, а также внутрироссийские. Среди новых направлений: Красноярск — Надым — Екатеринбург авиакомпании «РусЛайн». Перевозчик будет выполнять рейсы по средам с 30 октября. С 27 октября до 29 декабря можно улететь по маршруту Красноярск — Ханты-Мансийск — Казань авиакомпанией «ЮВТ-Аэро». С 28 октября стартовали полеты в Новокузнецк по понедельникам и пятницам. Также с 28 октября можно улететь в Братск по средам и субботам авиакомпанией NordStar. Кроме того, перевозчик открывает вечерние рейсы  в Санкт-Петербург. 

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