В Красноярске упростят систему «перемещения» пациентов между краевой больницей и онкоцентром

Краевая больница и онкоцентр договорились об упрощении системы маршрутизации пациентов между медучреждениями. Таким образом, больные перенаправленные из одной медицинской организации в другую смогут быстрее получить врачебную помощь. Им больше не придется вставать в общую очередь и ехать домой (если пациент иногородний), в ожидании приема специалиста.

В Минздраве отметили, что ежегодно около 500 пациентов краевого онкодиспансера направляются на лечение в краевую больницу, а из краевой больницы в онкодиспансер ежегодно поступают около 2 тысяч пациентов.

«Приведу пример: пациенты, которым сделана операция на головном мозге в связи с новообразованием, направляются к нам на химиолучевую терапию. Ранее такие пациенты вставали в общую очередь, а сейчас, пока пациент находится на лечении в краевой больнице, клиентская служба будет подавать историю болезни в онкодиспансер на врачебную комиссию, и мы будем определять дальнейшее лечение. Кроме того, дата явки в онкодиспансер будет назначаться сразу», – пояснил главный врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Андрей Модестов.

Предполагается, что уже в этом году краевая больница получит лицензию на оказание специализированной онкологической помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Кроме того, в будущем врачи планируют выполнять плановые операции по онкологическому профилю, проводить курсы противоопухолевой лекарственной терапии для гематологических пациентов. Это позволит пролечивать дополнительно 1700 онкобольных в год, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.