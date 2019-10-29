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Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

Главная Общество
Красноярск
09:13 29 Октября 2019
наука, развлечение, каникулы, дети, парк
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Первая четверть для школьников пролетела незаметно — пора придумывать, как организовать досуг в осенние каникулы. Главные требования — адекватная цена за входной билет, отдых с пользой для ума и разнообразие локаций.

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

При фразе “отдых с пользой” красноярцы первым делом вспоминают “Парк чудес Галилео”, и все не просто так! На площади более 1000 м² учеными, инженерами и фокусниками были созданы десятки экспонатов, демонстрирующих основные законы природы. Даже самые искушенные гости уходят из парка в восторге.

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

Узнать скорость своей реакции, сыграть по невидимым струнам, потерять свое отражение в зеркале и даже пройтись по потолку…

В “Парке чудес Галилео” возможно все!

Взрослым будет интересно вспомнить школьные уроки физики, посоревноваться в силе и ловкости всей семьей, а самым волнующим станет поиск выхода из “Зеркального лабиринта”.

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

После встречи с чудесами в IQ-зале, вы можете попробовать создать их самостоятельно под чутким наблюдением “профессора” в “Лаборатории чудес”. Узнать тайну рождения огня, оказаться в мыльном пузыре и даже зажечь лампу прикосновением. Здесь даже самые неутомимые почемучки смогут найти ответы на свои вопросы.

В “Парке чудес” вы сможете пробудить тягу к науке у ребенка, весело провести время всей семьей и сделать эффектные снимки на память.

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

Проведите каникулы с пользой, приходите в “Парк чудес Галилео” по адресу:

пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 4 (ТВК "Республика")

+7 (391) 216-81-05

galileopark.ru

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

График работы:

«Парк чудес Галилео»: ежедневно с 10:00 до 20:00;

касса «Парка чудес Галилео»: ежедневно до 19:00.

Возрастное ограничение: 6+

Чтобы получить скидку на посещение "Парка чудес Галилео" установите приложение "UDS" (либо просто сканируйте QR-код) и введите промокод "msvd0851.

Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

Стоимость билета:

Будни: 350 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 450 рублей (взрослые);

Выходные, праздники: 400 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 500 рублей (взрослые).

Фото: “Парк чудес Галилео”
На правах рекламы

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