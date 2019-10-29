Завтра не в школу! Куда пойти с ребенком на каникулах

Первая четверть для школьников пролетела незаметно — пора придумывать, как организовать досуг в осенние каникулы. Главные требования — адекватная цена за входной билет, отдых с пользой для ума и разнообразие локаций.
При фразе “отдых с пользой” красноярцы первым делом вспоминают “Парк чудес Галилео”, и все не просто так! На площади более 1000 м² учеными, инженерами и фокусниками были созданы десятки экспонатов, демонстрирующих основные законы природы. Даже самые искушенные гости уходят из парка в восторге.
Узнать скорость своей реакции, сыграть по невидимым струнам, потерять свое отражение в зеркале и даже пройтись по потолку…
В “Парке чудес Галилео” возможно все!
Взрослым будет интересно вспомнить школьные уроки физики, посоревноваться в силе и ловкости всей семьей, а самым волнующим станет поиск выхода из “Зеркального лабиринта”.
После встречи с чудесами в IQ-зале, вы можете попробовать создать их самостоятельно под чутким наблюдением “профессора” в “Лаборатории чудес”. Узнать тайну рождения огня, оказаться в мыльном пузыре и даже зажечь лампу прикосновением. Здесь даже самые неутомимые почемучки смогут найти ответы на свои вопросы.
В “Парке чудес” вы сможете пробудить тягу к науке у ребенка, весело провести время всей семьей и сделать эффектные снимки на память.
Проведите каникулы с пользой, приходите в “Парк чудес Галилео” по адресу:
пр. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 4 (ТВК "Республика")
+7 (391) 216-81-05
График работы:
«Парк чудес Галилео»: ежедневно с 10:00 до 20:00;
касса «Парка чудес Галилео»: ежедневно до 19:00.
Возрастное ограничение: 6+
Чтобы получить скидку на посещение "Парка чудес Галилео" установите приложение "UDS" (либо просто сканируйте QR-код) и введите промокод "msvd0851”.
Стоимость билета:
Будни: 350 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 450 рублей (взрослые);
Выходные, праздники: 400 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 500 рублей (взрослые).