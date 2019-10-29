Горожане смогут добраться до Красноярской ярмарки книжной культуры на бесплатных шаттлах

Добраться до места проведения Красноярской ярмарки книжной культуры в МВДЦ «Сибирь» горожане смогут на бесплатных шаттлах. Автобусы будут отходить несколько раз в день от краевой научной библиотеки на ул. Карла Маркса, 114. В день открытия КРЯКК, 31 октября, уехать из центра можно будет в 13:00, 16:00 и 18:00. Отправление бесплатных автобусов от МВДЦ «Сибирь» - в 15:00, 17:00 и 19:20.

С 1 по 3 ноября шаттлы будут курсировать по другому расписанию. Отправление от краевой научной библиотеки запланировано в 9:30, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. От МВДЦ «Сибирь» автобусы будут отходить в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:20.

В понедельник, 4 ноября, автобусы от библиотеки поедут в 9:30, 12:00, 14:00 и 16:00. Оправление от «Сибири» в 11:00, 13:00, 15:00 и 18:20.

XIII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 31 октября по 4 ноября. В ежегодном культурном форуме примут участие 250 издательств, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.