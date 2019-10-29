В Красноярске неизвестные в масках устроили разборки в проектной организации

Разборки в стиле 90-х устроили неизвестные в масках в Железнодорожном районе Красноярска. В соцсети опубликованы кадры, как бандиты ворвались в офис проектной организации. На кадрах видно, как к зданию подходят около 10 молодых мужчин, поднимаются на крыльцо, а через некоторое время выходят. В соцсетях опубликованы и последствия разборок – развороченный офис с сорванными натяжными потолками, жалюзи и перевернутой мебелью. Сообщается, что в момент визита бандитов в офисе находилась лишь беременная сотрудница. Мужчин не смутило положение женщины, они стали угрожать ей ножом, а параллельно разносили весь офис.

Очевидцы сообщают, что несколько налетчиков уехали на черном «Мерседесе» Е-класса 2013–2016 года выпуска.

В полиции информацию о нападении на сотрудницу офиса пока не комментируют, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото: скриншот видео группы ""ЧП Красноярск"