В Свердловском районе Красноярска в полдень отключат холодную воду

Жители части Свердловского района проведут вторник, 29 октября, без холодной воды. В пресс-службе управляющей компании «КрасКом» сообщили, что краны станут сухими в полдень. Это связано с подведением сетей водоснабжения к микрорайону «Тихие зори», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Чтобы обеспечить новостройки коммунальными благами, 29 октября застройщик микрорайона будет выносить участок сетей водоснабжения в районе ул. Ключевская, 67-69. В связи с этим будет временно приостановлена подача холодной воды в большей части мкр-на «Юго-Западный» Свердловского района, а также в поселки Базаиха, Лалетино, Английский парк и Турбаза», - предупредили в водоканале.

Отключение продлится до 22:00. С 16:30 до 20:00 коммунальщики обещают организовать подвоз холодной воды автоцистернами. Адреса остановок опубликованы на официальном сайте «КрасКома».