В Красноярске открывается новый детсад на 220 мест

В декабре в Красноярске откроется детский сад на 220 мест по ул. Молокова, 16Д. Город выкупил новое здание у застройщика. Оно полностью готово, осталось завести мебель и сделать генеральную уборку. В мэрии обещают, что в течение нескольких дней начнут распределять места в современное дошкольное учреждение.

«В здании оборудованы 9 групп, пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда. Детский сад будут посещать ребятишки в возрасте от 1,5 лет: здесь откроются две ясельные группы, три группы для детей 3-4 лет, две группы – для воспитанников 4-5 лет и по одной группе для дошколят 5-6 и 6-7 лет. Также в учреждении будет работать одна группа продленного дня», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города.

В мэрии обещают, что в саду дети смогут заниматься скалолазанием, волейболом и футболом. Зимой зальют каток для занятий хоккеем и фигурным катанием. Также воспитанникам будут преподавать рисование, английский, хореографию и легоконструирование.