Непогода сохранится в Красноярске еще сутки

Еще сутки в Красноярске сохранится непогода. По данным синоптиков, во вторник днем и в среду ночью в центральных районах края ожидаются сильные дожди, мокрый снег и ветер западного направления до 20-25 м/с. На дорогах гололедица, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Такие неустойчивые погодные условия, связанные с резкой сменой одного вида осадков на другой, могут привести к ряду опасных ситуаций. В это время в разы возрастает количество дорожно-транспортных происшествий как на федеральных трассах, так и на дорогах местного значения», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Водителям в непогоду рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Красноярцам во время сильного ветра без необходимости советуют не выходить из дома или офиса, а также не стоять вблизи деревьев, крыш и легких конструкций.