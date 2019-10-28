Снизились ставки по всем программам ипотечного кредитования

С 28 ноября улучшаются условия по всем ипотечным программам, предоставляемых Красноярским краевым фондом жилищного строительства по стандартам Банк ДОМ.РФ.

Теперь на покупку готового жилья минимальная базовая ставка составляет 8,8%. Покупатели квартир на этапе строительства могут получить ипотеку под 8,3% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно от 8,5%.

Таким образом, в Фонде жилищного строительства можно оформить ипотечный кредит на следующих условиях:

Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку можно в офисе Фонда жилищного строительства по адресу: ул. 78 Добровольческой бригады, 7 и по телефону (391)291-19-91.

Полные условия кредитования на сайте krasgilfond.ru

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства