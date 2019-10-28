В красноярском аэропорту появятся вечерние рейсы в Санкт-Петербург. Трижды в неделю их будет выполнять авиакомпания NordStar. Напомним, сейчас без пересадок улететь в Северную столицу можно только утром - единственный рейс у авиакомпании «Россия».

«Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться, начиная с 14 ноября, с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и четвергам. Вылет из Красноярска по понедельникам и четвергам в 18:30, по средам вылет рейса в Санкт-Петербург из Красноярска в 19:05», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Помимо этого рейса в зимнем расписании NordStar появились прямые перелеты в Новокузнецк и Братск. Кроме того, принято решение сохранить в зимнем расписании прямой перелет Красноярск-Сочи-Красноярск.