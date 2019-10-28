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Больше половины жителей края находятся в трудоспособном возрасте

Главная Общество
Красноярск
13:00 28 Октября 2019
пенсионеры, красноярск, статистика, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Больше половины жителей края находятся в трудоспособном возрасте. По данным Красноярскстата таких - 57% от общего числа жителей региона.

Моложе трудоспособного возраста - 20%. В частности, детей до 9 лет – 381 682 человека, от 10 до 19 лет – 302 823 человека.

Пенсионеров в Красноярском крае проживает 560 381 человек или 23 %. Всего по данным Красноярскстата, на начало 2019 года в Красноярском крае проживало 2 874 026 человек, из них 1 342 557 мужчин и 1 531 469 женщин. Более точные данные о численности и структуре населения страны и края станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

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