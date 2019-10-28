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СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100

Главная Общество
Красноярск
12:55 28 Октября 2019
проект, университет, вуз, финансы, инвестиции
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Сибирский федеральный университет подтвердил позиции в Проекте 5-100, по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, который прошёл в Москве 25-26 октября 2019 года.

На двенадцатом заседании Совета были рассмотрены отчёты университетов – участников Проекта 5-100 о реализации планов мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности («дорожных карт»). По итогам заседания Совет рекомендовал Министерству науки и высшего образования Российской Федерации продолжить оказание государственной поддержки 21 университету – участнику Проекта 5-100 в 2020 году. При этом вузы были разделены на три группы, в каждую из которых вошло по семь университетов. Сибирский федеральный университет сохранил позиции в 3 группе проекта.

Как сообщила по итогам заседания Совета Татьяна Голикова, в целом значимых изменений в распределении вузов по группам не произошло. Распределение вузов по трём группам предусматривает последующую дифференциацию предоставляемой вузам государственной поддержки, то есть объёма выделяемой Правительством Российской Федерации субсидии из федерального бюджета. Как и в прошлом году, вузам-участникам программы повышения конкурентоспособности будет выделено порядка 10 млрд рублей. Таким образом, университеты, вошедшие в третью группу, получат финансовую поддержку – около 120-130 млн рублей. При этом в 2021 году планируется увеличить бюджет программы повышения конкурентоспособности на 5 млрд рублей.

Также по итогам заседания Советом будут сформированы рекомендации по корректировке перечня требований к новому конкурсному отбору университетов, которые станут получателями государственной поддержки, направленной на повышение их глобальной конкурентоспособности. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков подчеркнул, что перечень требований к конкурсу будет скорректирован для обеспечения вхождения в обновлённую и расширенную программу Проекта 5-100 участников из всех федеральных округов страны.

«Мы рассчитываем, что в конкурсном отборе примут участие порядка 50-60 университетов из разных регионов, чтобы таким образом охватить все федеральные округа Российской Федерации. Для этого будет изменён порядок отбора и, возможно, изменится порядок предоставления средств федерального бюджета. Эти решения мы должны будем детально проработать уже в предстоящем месяце», – сказал Михаил Котюков.

Фото и материалы: пресс-служба Проекта 5-100, пресс-служба СФУ

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