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Энергетические предприятия компании En+Group за 9 месяцев 2019 года произвели 55,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Главная Общество
Красноярск
12:06 28 Октября 2019
электроэнергия, энергетика, гэс, работа, итоги
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Энергетические предприятия En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, произвели за 9 месяцев 2019 года 55,8 млрд кВтч электроэнергии, что на 4,9% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Компания En+ Group подвела итоги работы за 9 месяцев 2019 года. Общее производство электроэнергии на энергетических предприятиях группы за этот период составило 55,8 млрд кВт⋅ч (на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

При этом, производство электроэнергии на ГЭС En+ Group в январе-сентябре 2019 года составило 46,4 млрд кВт⋅ч (рост на 8,2% к 9 месяцам прошлого года). Доля группы в общем производстве электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири составила за 9 месяцев около 36,8%, ГЭС группы произвели около 58,8% всей выработки ГЭС ОЭС Сибири.

В январе-сентябре 2019 года выработка ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32,2 млрд кВт⋅ч. Увеличение выработки обусловлено ростом уровня воды в Байкале и Братском водохранилище. Уровень воды в Байкале достиг 456,86 м на конец третьего квартала 2019 года (по сравнению с 456,83 м на конец третьего квартала 2018 года). Уровень воды в Братском водохранилище достиг 399,98 м на конец третьего квартала 2019 года (по сравнению с 396,63 м на конец третьего квартала 2018 года).

Суммарная выработка Красноярской ГЭС за 9 месяцев 2019 года снизилась на 9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года до 14,2 млрд кВт⋅ч. Сокращение выработки на станции обусловлено снижением запасов гидроресурсов на Красноярском водохранилище, вызванным низкой приточностью во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом, в третьем квартале 2019 года боковой приток в Красноярское водохранилище составил 1914 м3/с (121,1% от нормы), по сравнению с величиной бокового притока в третьем квартале 2018 года на уровне 1566 м3/с (99,1% от нормы).

Ключевой проект энергетического сегмента группы – программа модернизации ГЭС «Новая энергия». Улучшенное оборудование обеспечило рост выработки на 338 млн кВт⋅ч в третьем квартале 2019 года и на 934 млн кВт⋅ч за 9 месяцев 2019 года, что позволило снизить выбросы парниковых газов приблизительно на 392 000 т в третьем квартале и на 1,082 млн т в январе-сентябре, за счет частичного замещения выработки теплоэлектростанций.

Абаканская солнечная станция произвела за 9 месяцев 2019 года 5,5 млн кВт⋅ч электроэнергии (рост на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года) на фоне благоприятных погодных условий.

За 9 месяцев 2019 года выработка электроэнергии на тепловых электростанциях группы составила 9,4 млрд кВт⋅ч (на 8,7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года). В третьем квартале 2019 года выработка составила 1,2 млрд кВт⋅ч. Снижение на 25% в сравнении с третьим кварталом 2018 года обусловлено повышенной выработкой ГЭС Ангарского каскада.

Отпуск тепла за 9 месяцев 2019 года снизился на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил 17,9 млн Гкал. На снижение выработки тепла повлияли погодные условия - среднемесячная температура в зимние месяцы 2019 года была выше, чем зимой 2018 года.

Фото: пресс-служба En+Group
По материалам пресс-службы En+Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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