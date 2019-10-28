Туроператоры рекордно рано открыли «ранее бронирование» в Турцию

Открыта продажа путевок в Турцию на 2020 год по системе «ранее бронирование». В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в этом году старт продаж случился рекордно рано – обычно это происходит только зимой. Специалисты туриндустрии заверяют, что при покупке путевок осенью туристы смогут сэкономить до 30% от стоимости – так как отели сейчас выставляют самые выгодные цены.

«В целом, люди все чаще заранее бронируют Турцию не из-за цены продукта, а именно из-за гарантии наличия мест в нужном объекте размещения: в сезон их просто может не быть», - отметили в пресс-службе АТОР.

По информации с сайтов ведущих туроператор, бронирование путевок в Турцию из Красноярска уже доступно. Самый дешевый тур в Анталью в разгар сезона обойдется в 90 тысяч рублей на двоих, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.