В аэропорту Красноярска организуют зону для поцелуев

В аэропорту Красноярска появится место для поцелуев. Администрация воздушной гавани собирает коммерческие предложения от дизайнеров, готовых разработать знак с надписью «Место для поцелуев». Его установят в зоне регистрации первого терминала.

Предполагается, что влюбленные смогут делать на его фоне тематические фото. Романтичный знак должен появится в аэропорту в течение месяца.

В начале следующего года в новом терминале собираются обустроить фотозону. Объявлены торги на организацию «нестандартной фотозоны для создания благоприятной атмосферы и повышения настроения пассажиров». Дизайнерам предлагают использовать элементы концепции «Енисейская Сибирь» и светодиодные ленты, передает корреспондент Sibnovosti.ru.