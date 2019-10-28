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В аэропорту Красноярска организуют зону для поцелуев

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Красноярск
09:41 28 Октября 2019
аэропорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В аэропорту Красноярска появится место для поцелуев. Администрация воздушной гавани собирает коммерческие предложения от дизайнеров, готовых разработать знак с надписью «Место для поцелуев». Его установят в зоне регистрации первого терминала.

Предполагается, что влюбленные смогут делать на его фоне тематические фото. Романтичный знак должен появится в аэропорту в течение месяца.

В начале следующего года в новом терминале собираются обустроить фотозону. Объявлены торги на организацию «нестандартной фотозоны для создания благоприятной атмосферы и повышения настроения пассажиров». Дизайнерам предлагают использовать элементы концепции «Енисейская Сибирь» и светодиодные ленты, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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