Начало недели в Красноярске будет теплым

В Красноярск пришло кратковременное потепление. В понедельник, 28 октября, в городе ожидается юго-западный ветер с порывами до 20м/с, временами сильные осадки. Днем воздух прогреется до +8…+10°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные осадки, порывы западного ветра 20-25м/с, ночью и утром отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Вторник, 29 октября, в Красноярске также будет теплым, сохранятся осадки. Со среды снова похолодает. 30 октября ночью температура опустится до -3°С, в светлое время суток около нуля. Возможен небольшой снег, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В четверг, 31 октября, ночью похолодает до -5°С, днем термометры покажут +1°С, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.

В первые дни ноября в Красноярске потеплеет до +6°С в светлое время суток, ожидается снег с дождем.