В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники

Профессиональный праздник День автомобилиста для компании «КрасКом» имеет особое значение, ведь автопарк компании считается самым крупным не только в Красноярске, но и в крае. Он насчитывает 266 единиц техники — от легковых автомобилей до специализированных коммунальных и автотракторных машин.

Например, для устранения только одного дефекта подземного трубопровода необходимо задействовать от семи до десяти единиц спецтехники в значимости от времени города и сложности ремонтных работ. Зимой традиционный перечень состоящий из экскаватора, самосвала, илососа, передвижной сварочной машины и погрузчика дополняют бульдозеры, паровая и баровая установки, которые незаменимы при работе с промёрзшим с грунтом. Поэтому наличие собственной многофункциональной спецтехники — одно из необходимых условий обеспечения бесперебойного производственного процесса по снабжению города жизненно важным ресурсом — питьевой водой и другими благами цивилизации.

Каждый октябрь в автотранспортном цехе, который по численности работающих является одним из самых крупных производственных подразделений «КрасКома», здесь трудится 429 человек, День автомобилиста отмечают конкурсом профессионального мастерства. Сначала водители отвечают на вопросы по правилам дорожного движения, охране труда и на знание технической части автомобилей. Затем показывают свои навыки вождения на практике.

«Конкурс водительского мастерства мы проводим не ради развлечения. Безопасное вождение аварийного автомобиля по улицам и дворам, аккуратные раскопки во дворах и на улицах Красноярска, качественный и быстрый ремонт техники — все это влияет на скорость и качество устранения аварий на водопроводных и канализационных сетях, на сохранение стабильности городского водоснабжения и водоотведения. Поэтому мы и призы даем достойные. Водителям есть за что побороться: это денежные премии в размере 15, 10 и 5 тысяч рублей за 1, 2 и 3-е место соответственно, плюс 10 процентов надбавки к зарплате в течение года», — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров

Интригу об именах победителей держали до церемонии награждения. Первое место было заслуженно присвоено­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ водителю-универсалу Сергею Андрющенко. На работу в «КрасКом» Сергей Иванович устроился после армейской службы в горячих точках, за которую был награжден орденом Мужества. За годы работы в «КрасКоме» выучился еще на несколько смежных профессий: крановщика, машиниста бортового манипулятора и автовышки. Сейчас работает на КамАЗе-самосвале. К победе в конкурсе Андрющенко шел целеустремленно с 2016 года, занимая поэтапно третью, вторую, а в этом году — первую строку в списке лучших водителей «КрасКома».

Пьедестал победителей с ним разделили Сергей Нечепуренко, водитель КамАЗа-тягача для перевозки гусеничной спецтехники (на втором месте), и Александр Фаткулин (на третьем), водитель автофургона, в котором ездит на вызов бригада цеха канализационных сетей.

Фото: «КрасКом»