В Березовке вместо бассейна может появиться торговый комплекс

Собственник единственного 25-метрового бассейна в поселке Березовка решил реконструировать его под торгово-развлекательный центр. Владелец частного спортивного комплекса «Бруссила» собирается переехать в другой регион, а управлять данным бизнесом удаленно он считает не целесообразным.

«Просто повесить замок на двери и забыть про этот объект мы не можем. Бизнес должен работать. Мы запросили у главы поселка Березовка в рамках существующего Генерального плана возможность реконструкции здания в торгово-развлекательный комплекс», — цитирует издание Newslab представителей собственника.

Краевое министерство спорта так и не приняло решение по единственному бассейну в Березовке. Власти поселка и района просили продать его в собственность региона. За это решение также выступали спортсмены, общественники и местные жители.

Бывший министр спорта Сергей Алексеев еще в мае текущего года говорил, что край не может лишиться такого объекта — он даже взял этот вопрос под личный контроль. Сейчас покупка бассейна в повестке не стоит.

Отметим, что согласно президентской государственной программе, которая заработает с 2020 года, каждое муниципальное образование должно иметь собственный бассейн. Покупка готового объекта могла бы значительно упростить выполнение этого поручения.

фото: vk.com/brussila