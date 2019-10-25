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В Березовке вместо бассейна может появиться торговый комплекс

Главная Общество
Красноярск
15:46 25 Октября 2019
спорт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Собственник единственного 25-метрового бассейна в поселке Березовка решил реконструировать его под торгово-развлекательный центр. Владелец частного спортивного комплекса «Бруссила» собирается переехать в другой регион, а управлять данным бизнесом удаленно он считает не целесообразным. 

«Просто повесить замок на двери и забыть про этот объект мы не можем. Бизнес должен работать. Мы запросили у главы поселка Березовка в рамках существующего Генерального плана возможность реконструкции здания в торгово-развлекательный комплекс», — цитирует издание Newslab представителей собственника. 

Краевое министерство спорта так и не приняло решение по единственному бассейну в Березовке. Власти поселка и района просили продать его в собственность региона. За это решение также выступали спортсмены, общественники и местные жители. 

Бывший министр спорта Сергей Алексеев еще в мае текущего года говорил, что край не может лишиться такого объекта — он даже взял этот вопрос под личный контроль. Сейчас покупка бассейна в повестке не стоит. 

Отметим, что согласно президентской государственной программе, которая заработает с 2020 года, каждое муниципальное образование должно иметь собственный бассейн. Покупка готового объекта могла бы значительно упростить выполнение этого поручения.

фото: vk.com/brussila

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