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В Красноярском крае модернизируют северные аэропорты

Главная Общество
Красноярск
17:07 25 Октября 2019
общество, красноярск, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае собираются модернизировать северные аэропорты — теперь объекты находятся на балансе Федерации. Уже во время весенней навигации в воздушные гавани доставят оборудование для ремонта взлетно-посадочных полос и стройки новых терминалов. Работы планируют начать в следующем году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. 

Напомним, в этом году шесть аэропортов в Красноярском крае передали в собственность федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Это воздушные гавани северных территорий региона — Туры, Байкита, Ванавары, Енисейска, Хатанги и Диксона.

Отметим, что в текущем году на реконструкцию пяти аэропортов (кроме Диксона) будет выделено 680 млн рублей. Средства направят на содержание этих объектов, приобретение новой техники и улучшение взлетно-посадочных полос. Воздушная гавань Диксон, переданная в состав федерального предприятия, также получит деньги на модернизацию. 

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