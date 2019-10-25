В Красноярском крае модернизируют северные аэропорты

В Красноярском крае собираются модернизировать северные аэропорты — теперь объекты находятся на балансе Федерации. Уже во время весенней навигации в воздушные гавани доставят оборудование для ремонта взлетно-посадочных полос и стройки новых терминалов. Работы планируют начать в следующем году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Напомним, в этом году шесть аэропортов в Красноярском крае передали в собственность федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Это воздушные гавани северных территорий региона — Туры, Байкита, Ванавары, Енисейска, Хатанги и Диксона.

Отметим, что в текущем году на реконструкцию пяти аэропортов (кроме Диксона) будет выделено 680 млн рублей. Средства направят на содержание этих объектов, приобретение новой техники и улучшение взлетно-посадочных полос. Воздушная гавань Диксон, переданная в состав федерального предприятия, также получит деньги на модернизацию.