Профессиональный праздник как общегородское событие

В Красноярске сегодня отмечают День дорожного работника. Обычно профессиональные праздники отмечают сугубо в коллективе, крупные компании для сотрудников устраивают концерты и торжественные вечера. Дорожники Красноярска на этот раз сделали праздник городского масштаба с эффектными выступлениями мастеров дорожной техники. Но сперва в администрации города прошел семинар, где специалисты делились опытом и новыми технологиями.

Профессиональный праздник красноярские дорожники в таком формате отмечают впервые. Сперва в администрации города специалисты из более чем десяти городов, в том числе Москвы, Перми, Новосибирска, Кемерово и ряда городов Красноярского края приняли участие в семинаре «Новые технологии в содержании и ремонте улично-дорожной сети города Красноярска». Участники делились своим опытом и новациями.

«В Красноярске мы создаём визуальный стандарт городской среды, в которой должно быть безопасно, комфортно и чисто. К 1 декабря завершим годовой цикл уборки города по новым стандартам. Внедряем новшества при ремонте дорог, интеллектуальные системы управления транспортными потоками… Но нам нельзя останавливаться! Как раз такие профессиональные встречи помогают напитаться новыми идеями», - выступил в начале семинара глава Красноярска Сергей Еремин.

Отдельно участники семинара остановились на использовании современных реагентов при уборке города зимой. Подробно об этом рассказала руководитель аппарата национальной Ассоциации зимнего содержания дорог (г. Москва) Анна Климентова.

«В зарубежных городах песок для обработки дорог не используется вообще, прежде всего, из-за опасности воздействия пыли на человека. Мы изучали и экономическую эффективность современных реагентов. В некоторых городах, по нашей оценке, экономия содержания дорог на один квадратный метр доходила до 20% в сравнении с песчано-соляной смесью».

Отметим, что в ходе дискуссии многие участники назвали Красноярск законодателем мод в плане содержания дорог и наличии современной техники.

А после семинара на острове Татышев впервые в Красноярске прошла масштабная выставка дорожной техники, которая сегодня работает на улицах города. Мероприятие собрало в том числе студентов и молодых специалистов. Все гости праздника смогли не только увидеть, как работает техника, но и самостоятельно испытать спецмашины под руководством опытных дорожников. Лучшие профессионалы отрасли показали свое мастерство в управлении дорожной техникой, в том числе техникой, закупленной в прошлом году. По задумке организаторов такое яркое и зрелищное мероприятие должно повысить интерес к профессии и положительно сказаться на имидже дорожной отрасли в целом.

Самыми зрелищными стали гонки асфальтовых катков на трассе с препятствиями, а также состязаний бобкэтов в челночном беге и точности маневрирования.

«Это просто круто! Учеба - это одно, но вот так все увидеть своими глазами, почувствовать - сильное впечатление. Мы видим мастеров своего дела, людей, которые преданы своей профессии. Они выступают для нас живым примером того, к чему нужно стремиться», - рассказал Иван Панин, студент Красноярского автотранспортного техникума.

текст: Алексей Спиридонов

фото: gornovosti.ru