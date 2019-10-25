В Красноярском крае могут ужесточить штрафы за незаконные свалки. Сейчас за мусор горожан наказывают по статье административного кодекса, которая касается нарушений правил благоустройства. Эту меру в регионе считают неэффективной.

«Депутаты предложили дополнить закон об административных штрафах наказанием за несанкционированное размещение отходов производства и потребления», — рассказали в краевом ЗС.

Члены комитета по природным ресурсам и экологии рассмотрели инициативу. Предлагается ужесточить штрафы для граждан от 4 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Парламентарии пояснили, что у Красноярского края нет полномочий устанавливать штрафные санкции за незаконное размещение отходов. Однако депутаты могут использовать уже существующие нормы закона для наказания тех, кто устраивает свалки на улицах. Этот вопрос в скором времени рассмотрят более детально.