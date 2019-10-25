Медведи в Красноярском крае набрали вес и готовятся к зимней спячке

В Красноярском крае медведи начинают впадать в спячку — многие хищники набрали вес и готовятся провести предстоящую зиму в своих берлогах. Об этом рассказали в заповеднике «Столбы».

По словам зоологов, этим летом был хороший урожай шишек и ягод, поэтому косолапые подготовились к спячке. Большинство медведей набрали достаточное количество жира к зиме. Для этого животным даже не пришлось уходить из заповедников.

«Из-за удовлетворительной кормовой базы медведи не покидали охраняемую территорию: фоторегистраторы не отмечали передвижение животных за пределы заказника. В такие годы медведь успевает полностью подготовить свой организм к зимней спячке. Об этом свидетельствуют и данные с фоторегистраторов: все зафиксированные медведи достаточно упитанные», — пояснили зоологи.

Отметим, что на «сонный» режим медведей влияют многие факторы: погодные условия, физическое состояние животных, пол и возраст косолапых. Например, в прошлом году залегание зверей в берлогу было растянутым. Молодые хищники уснули первыми в конце октября, затем к зиме начали готовиться самки с медвежатами. Последними залегли крупные самцы.

Фото: заповедник «Столбы»