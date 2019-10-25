В Красноярске закроют проезд в районе полка ДПС

Проезд в районе полка ДПС от ул. Брянская, 23 А до ул. Писарева, 1, которым водители пользуются, чтобы объезжать пробки, закрывают на зиму. Движение по дороге к гаражному кооперативу ограничат бетонными блоками со 2 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Перекрытие связано со сложным рельефом — по крутому подъему сложно заехать в гололед.

«Этот проезд традиционно закрывается для движения в осенне-зимний период. Так как во время гололеда в силу рельефа местности на нем практически невозможно обеспечить безопасное движение транспорта», — пояснили в мэрии.

Проезд будет недоступен до 15 апреля. В администрации рекомендуют водителям использовать альтернативные пути.

Фото: 2Gis