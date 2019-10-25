В Красноярском крае дефицит водителей

В краевой службе занятости рассказали о дефиците водителей в регионе — в банке вакансий представлено более трех тысяч предложений. Это в два раза больше, чем десять лет назад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средняя заработная плата у водителей — 47 тысяч рублей. Их ежемесячные доходы практически сравнялись со средним показателем по краю — 48,9 тысячи рублей. Шоферы сегодня требуются в 58 территорий Красноярского края.

«Основная кадровая потребность приходится на города, наибольшая – в Красноярске (четверть заявленных вакансий), что обусловлено активным развитием краевого центра», — утверждают специалисты.

Водители с большим опытом всегда найдут работу, уверены в краевой службе занятости. Это подтверждается высоким процентом трудоустройства среди шоферов. Более 82% от числа обратившихся — 2,1 тысячи человек в этом году — уже подписали трудовые договоры с работодателями.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири. С начала года в городской банк вакансий поступила информация о 75,5 тысячах рабочих мест от 4,5 тысяч работодателей. Новую работу при этом находят более 75% соискателей. Это больше, чем в Томске, Омске, Новосибирске и Иркутске.