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Железнодорожный район Красноярска избавили от двух свалок

Главная Общество
Красноярск
10:17 25 Октября 2019
мусор, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Левобережный региональный оператор вывез сразу две свалки на улице Куйбышева. Мусорные завалы общим объемом в 30 кубометров сотрудники отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» выявили и зафиксировали в ходе планового рейда. После чего информировали собственника об обнаружении и необходимости ликвидации места свалки, а также направили соответствующее уведомление в администрацию Железнодорожного района и в министерство экологии и рационального природопользования.

В соответствии с законодательством собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить уборку выявленной несанкционированной свалки ТКО или заключить договор на оказание услуг по ее ликвидации с региональным оператором. Но в данном случае, никакой реакции от собственника не последовало, и территорию в порядок привела «Красноярская рециклинговая компания».

«Плановая работа по ликвидации несанкционированных свалок ведется нами постоянно. Начиная с апреля месяца мы выявляем, уведомляем собственников, и они зачастую, получив уведомление, проводят уборку собственными силами. Но бывает и так, что реакции нет, и тогда мы вывозим отходы сами, привлекаем дополнительную специализированную технику, людей, а затем уже в судебном порядке взыскиваем наши затраты с  того, на чьей территории находилась свалка. Это стандартная процедура», - прокомментировал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании»

По данным «КРК», земля, на которой обнаружили свалку, принадлежит МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

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