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Красноярские школьники собрали ультразвуковое устройство для отпугивания собак

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Красноярск
10:34 25 Октября 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Ученики из лицея №6 «Перспектива» Егор Савченко и Артем Ножкин решили проблему выгула собак на территории школы. Подростки изобрели ультразвуковое устройства для отпугивания домашних питомцев, рассказали в мэрии Красноярска. 

Учеников беспокоит, что владельцы собак зачастую не убирают за своими животными — некоторых хозяев не останавливают даже штрафы и запрещающие таблички. Кроме того, на школьный дворе часто забегают бездомные собаки. Чтобы решить эту проблему, дети создали специального робота. 

Ученики лицея собрали коробку с микроконтроллером, реле, датчиком движения, ультразвуковым динамиком и блоком питания. 

«Принцип действия прост: отпугиватель крепится на входе в школьный двор, датчик движения реагирует на людей, животных и при их появлении начинает передавать ультразвуковой сигнал. Человек его не услышит, а собаку этот звук испугает, она предпочтет обойти стороной «опасное» место», — уверены юные изобретатели. 

Устройство безопасно для собак — животные испытывают дискомфорт от неприятного звука. Прибор может работать в автономном режиме до трех месяцев, но тем не менее, он еще нуждается в доработке. Парни хотят оснастить отпугиватель более мощными динамиками. 

Отметим, что стоимость устройства составляет 900 рублей. 

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