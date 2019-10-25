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На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019

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Красноярск
10:04 25 Октября 2019
предприятие, итоги, продукция, производство, строительство
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На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подводит итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019. С января по сентябрь предприятие произвело 488,7 тыс. тонн цемента – на 9% меньше, чем за тот же период 2018-го (538,6 тыс. тонн). Всего в текущем году на заводе планируют выпустить 605,5 тыс. тонн цемента.

Снижение показателей связано с тем, что завершились проекты по строительству объектов для XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, куда завод осуществлял поставки. Отгрузка цемента    ПЦ 500-Д0-Н (без минеральных добавок и на основе клинкера нормированного состава) для продолжения реконструкции аэропорта Емельяново началась только в сентябре с. г. Увеличился только спрос на бездобавочный цемент ПЦ 400-Д0 в связи с тем, что появились новые крупные клиенты (АО «Полюс Красноярск» и ООО «Артстрой»), а ООО «Группа «Магнезит» увеличило объем потребления.

В целом по СФО, по расчетам аналитиков АО «ХК «Сибцем», уровень спроса на цемент по итогам 2019 года продемонстрирует прирост около 5% к прошлому году. В дальнейшем он будет напрямую зависеть от скорости реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству автомобильных цементобетонных дорог. Емкость рынка цемента Сибири в 2020 году вырастет не более чем на 4-7% к ожидаемым результатам 2019 года.

Сегодня в ассортименте Красноярского цементного завода девять видов цемента: три общестроительных и шесть специальных. Все они сертифицированы и соответствуют требованиям национальных и межгосударственных стандартов. Отгрузка продукции производится автомобильным и железнодорожным транспортом, цемент можно приобрести навалом, в мягких контейнерах по 1000 кг, а также в 50-килограмовых мешках, последние по заказу потребителя могут быть размещены на палетах.

Несмотря на непростые экономические условия, ООО «Красноярский цемент» в полном объеме проводит текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. Всего на эти цели выделено 435 млн руб.

В 2019 году на Красноярском цемзаводе реализован проект по техническому перевооружению печи № 5. В ходе модернизации выполнено разделение тракта приготовления форсуночного топлива, установка многоканальной горелки PYRO-JET производства немецкой фирмы KHD Humboldt Wedag AG и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH на угольную мельницу № 5. Стоимость проекта – 225 млн руб. (без НДС). В результате удалось обеспечить более полное сжигание топлива, за счет чего снизился его расход. Новая горелка может работать не только на угле, но и на других видах топлива, в том числе альтернативном. Таким образом, у предприятия появилась возможность заменить до 15% основного топлива на альтернативное – в том числе вторичное, полученное в результате переработки твердых бытовых отходов, предварительно подготовленные к сжиганию.

Еще один масштабный инвестиционный проект – изменение схемы дымоудаления с установкой дымовой трубы высотой 130 метров. Проект стоимостью 259,5 млн. руб. (без НДС) предполагает вывод из эксплуатации труб всех трех вращающихся печей высотой до 80 м и подключение их к новой, более высокой, что обеспечит лучшее рассеивание газообразных веществ в высоких слоях атмосферы, уменьшит приземные концентрации, тем самым значительно сократит воздействие на атмосферный воздух вблизи завода. Новая труба уже построена, печи к ней подключены. В дальнейшем планируется оснастить трубу газоаналитическим комплексом стоимостью более 23 млн руб. (без НДС) в соответствии с требованиями п. 4 ст. 25 федерального закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» средствами измерения и учета объема или массы выбросов, концентрации вредных веществ в выбросах. Оборудование будет измерять такие параметры, как содержание NOх, CO, SOх, объем и массу неорганической пыли, а также влажность, температуру и скорость газового потока – и передавать данные в региональную систему экологического мониторинга.

Также на заводе приступили к строительству цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) производительностью 100 тонн в час.  Технологическая цепочка предусматривает цикл от транспортировки, выгрузки и подачи клинкера в цементную мельницу через существующий склад действующего производства до места хранения и отгрузки цемента в авто и ж/д транспорт. Полная стоимость объекта, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец 2020 года, – 1,8 млрд. руб.

В среднесрочной перспективе просматривается тенденция к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента. По данным экспертов АО ХК «Сибцем», к 2025 году доля бездобавочных цементов возрастет до 70% от общего объема потребления цемента в регионе. При этом на рынке востребован бездобавочный сепарированный цемент, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола. Таким образом, реализация проекта даст ООО «Красноярский цемент» новые конкурентные преимущества.

Важным событием в жизни коллектива предприятия стало 75-летие, которое Красноярский цементный завод отмечает 26 октября с.г. «Мы гордимся страницами нашей славной истории и той ролью, которую Красноярский цементный завод сыграл в реализации стратегически важных для страны планов – строительстве ГЭС, жилья, социально значимых объектов. Но главное, что предприятие встречает 75-летие масштабными инвестиционными проектами, которые позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы модернизируем оборудование, строим новые объекты, тем самым создавая потенциал для роста производственных мощностей и укрепления позиций на рынке», – подчеркнул управляющий директор  ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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