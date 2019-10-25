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Сбербанк подписал соглашение о реализации первого кампусного проекта в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:02 25 Октября 2019
университет, вуз, банк, соглашение, проект
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22 октября в Красноярске состоялось подписание соглашения по реализации кампусного проекта между Сбербанком и СибГУ им М.Ф. Решетнева.

В церемонии подписания приняли участие заместитель управляющего Красноярским отделением ПАО Сбербанк Светлана Туровец, исполняющий обязанности ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов.

Сбербанк ежедневно совершенствует свои сервисы, динамично идёт по пути цифрового будущего. В рамках подписанного соглашения к сентябрю 2020 года банк выпустит кампусные карты платежной системы МИР для студентов и преподавателей левобережной площадки вуза. В результате банковская карта станет не только картой для получения стипендии или зарплаты, но и универсальным ключом к различным системам университета: идентификатором личности, электронным пропуском в университет или общежитие, читательским билетом в библиотеку. С ее помощью можно будет заплатить за образование, общежитие и питание в столовой, получить доступ к различной информации по учебной и внеучебной жизни вуза.

Туровец Светлана, заместитель управляющего Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодняшнее событие – это точка отсчёта, старт большого пути, первый проект в части цифровизации крупнейшего вуза г. Красноярска. Уже сегодня Сбербанк совместно с университетом формирует цифровое будущее. Мы создаем удобную, понятную, современную среду для студентов, сотрудников и научно-преподавательского состава. Благодарю всех, кто задействован в проекте за оперативную и активную работу».

Эдхам Акбулатов, исполняющий обязанности ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

«Кампусные проекты — это мировой опыт, который позволяет на высоком технологическом уровне организовать работу внутри вуза. Для нашего университета – это начало большого пути, связанного с внедрением цифровых технологий. Также реализация данного проекта поспособствует повышению безопасности на территории вуза, что является одной из приоритетных задач, стоящих перед нами».

К сентябрю 2020 года планируется торжественный запуск кампусного проекта.

 

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