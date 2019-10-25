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Лесник из Красноярского края собрал вездеход из металлолома

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Красноярск
09:47 25 Октября 2019
изобретение, красноярск, общество
Источник: Енисей
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Житель Каратузского района Красноярского края собрал вездеход из старых металлических деталей. Машина способна преодолеть любое бездорожье — она легко проедет по грязи, снегу, болотам и горам. Преградами для нее не станут даже поваленные деревья и пни. 

Необычный вездеход сделал своими руками лесник Сергей Сайгутин — он исполнил мечту детства. Теперь мужчина сможет проехать на своем автомобиле в любые дикие места. Сын помогал отцу собирать вездеход. Транспортное средство состоит из металлолома — кабина от «девятки», рулевое от комбайна, а колеса от «Урала». 

«Если ее разобрать, то это куча инструментов. Собрана из всего, что нашли в своем хозяйстве», — признается изобретатель. 

Работает техника на бензине. Из строя практически не выходит. Машина уже проехала не одну тысячу километров, при этом не было ни одной поломки. В этом году лесник участвовал на самодельном вездеходе в гонках по бездорожью. Сергей Сайгутин занял второе место. 

Теперь отец и сын из Каратузского района хотят «реанимировать» старый мотоцикл и поставить его на колеса от «Урала». 

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