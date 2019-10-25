В выходные в Красноярске похолодает

Синоптики прогнозируют похолодание в Красноярске в предстоящие выходные. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 25 октября, в городе еще будет относительно тепло – до +6°С в светлое время суток, однако ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, переменная облачность и небольшой дождь.

26 октября в Красноярск вернутся ночные заморозки. В ночь на субботу температура опустится до -4°С, днем термометры покажут +1°С, возможен мокрый снег.

В ночь на воскресенье, 27 октября, похолодает до -6°С, днем воздух прогреется до +3°С, осадки сохранятся, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным Гидрометцентра, в начале следующей недели в Красноярск придет кратковременное потепление.