«Победа» в новогодние праздники откроет дополнительные рейсы из Красноярска

В новогодние каникулы лоукостер «Победа» запустит дополнительные авиарейсы из Красноярска в Москву. В расписании стоят перелеты в столицу в период с 28 по 31 декабря 2019 года, а также 2-3 января и с 8 по 13 января.

Самолеты отправятся из аэропорта Красноярска в 8:40, посадка в Москве состоится в 9:40 (по местному времени). Стоимость билета в одну сторону без багажа составит около 8 тысяч рублей. Продажи пока не открыты.

Кроме того, с 30 декабря по 28 марта авиаперевозчик открывает прямые регулярные рейсы в Сочи. Отправиться на юг страны красноярцы смогут дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

С 30 марта 2020 года рейсы будут стоять в расписании ежедневно, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, билеты на рейсы авиакомпании «Победа» станут дороже — это коснется полетов из зарубежных аэропортов в Россию. Подорожание связано с платной регистрацией, которую ввели для пассажиров, вылетающих обратно.