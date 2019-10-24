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В Красноярске собрали первый пролет виадука через Николаевский проспект

Главная Общество
Красноярск
17:00 24 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На Красноярском металлургическом заводе собрали первый пролет алюминиевого моста через Николаевский проспект. Длина конструкции — 19 метров. Рабочие уже приступили ко второму этапу — монтажу нижнего пояса будущего виадука. Его протяженность составит 43 метра.

Собрать переправу на заводе планируют в течение месяца, а установка конструкции на месте начнется в следующем году, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, второй пешеходный мост через новый Николаевский проспект в Красноярске свяжет Студгородок со школой №73 и музеем-усадьбой Юдина. Общая протяженность алюминиевой конструкции составит 60 метров. На объекте работает компания АО «Гипростроймост» из Ульяновской области.

В этом году подрядчик обустроит фундамент виадука, полностью монтаж конструкции будет завершен в III квартале 2020 года.

Отметим, что пешеходный мост через Николаевский проспект станет третьей алюминиевой переправой в Красноярске.

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