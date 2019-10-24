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В Красноярском крае ищут места для рубки новогодних елок

Главная Общество
Красноярск
16:32 24 Октября 2019
продажа, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые лесничества готовятся к началу сезона заготовки хвойных деревьев к Новому году. Специалисты выбирают участки, на которых предпринимателям разрешат рубить ели. Обычно это лесные массивы, подлежащие расчистке — просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы. Право на вырубку деревьев получат лесничества, а также победители электронных торгов, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Процедура осталась прежней. Аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений проводятся в электронном виде. Еще есть время, поэтому тем, кто желает заняться заготовкой новогодних деревьев, нужно в ближайшее время обратиться в лесничества края и уточнить информацию о планируемых местах отвода лесных участков. Все аукционные процедуры мы планируем завершить до конца ноября», — сообщила заместитель министра лесного хозяйства края Людмила Жиглова.

Заготавливать ели к Новому году самостоятельно запрещено – в зависимости от степени ущерба за это предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в правительстве Красноярского края. 

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