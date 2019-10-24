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Подать документы в СФУ можно будет онлайн

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Красноярск
15:51 24 Октября 2019
вуз, образование, университет, студенты, технологии
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СФУ вошёл в число вузов-участников эксперимента по внедрению суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» — с 2020 года подать документы в Сибирский федеральный университет можно будет, не приезжая в Красноярск.

Проект суперсервиса разработан в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и является результатом работы Минобрнауки России по цифровизации подходов поступления в образовательные организации. Суперсервис позволит абитуриентам подать документы в СФУ посредством функционала Единого портала государственных услуг. При этом выбор способа подачи документов — через портал госуслуг или привычными для выпускников школ и их родителей способами — остаётся за самими абитуриентами.

«Приёмная кампания 2020 года обещает быть достаточно интересной. Сибирский федеральный университет вошёл в число 52 вузов, отобранных для участия в эксперименте. Все необходимые изменения в правила приёма мы уже внесли. Нововведение выгодно как самим абитуриентам, так и высшим учебным заведениям. Данный подход приведёт к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Например, сейчас в университете на период приёмной кампании вынуждены создавать специальное подразделение для того, чтобы вручную вносить данные об абитуриентах в единую информационную базу. В следующем году мы сможем просто выгружать с портала госуслуг необходимые документы. Кроме того, это означает получение заведомо проверенных, верифицированных данных», — сообщил проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц.

Кроме того, в процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования.

В процессе заполнения заявления из единого цифрового профиля гражданина на ЕПГУ будет формироваться профайл с верифицированными данными, которые позволят исключить возможные риски возврата документов благодаря автоматизации и форматно-логическому контролю.

Добавим, суперсервис и его целевая модель, а также дорожная карта её реализации утверждены 9 августа 2019 года решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В соответствие с дорожной картой в 2024 году не менее 80 % университетов будут принимать документы онлайн.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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