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Строительство долгожданного съезда с Николаевского моста в Пашенный остановлено

Главная Общество
Красноярск
15:55 24 Октября 2019
красноярск, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сроки строительства съезда с Николаевского моста в микрорайон «Тихие зори» перенесли. Долгожданную дорогу в микрорайон Пашенный пока не будут возводить. Проект отсутствует в принятом депутатами документе под названием «Обеспечение граждан Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры». 

Как пишут СМИ со ссылкой на главу департамента градостроительства Романа Соколова, у властей возникли проблемы с владельцем земельного участка, через который должна проходить новая дорога. Это территория речного порта. Поэтому было принято решение временно «заморозить» финансирование проекта. 

Напомним, ранее планировалось, что развязка в микрорайон «Тихие зори» будет построена к 2022 году. Жители правобережных микрорайонов ждут новую дорогу — они неоднократно обращались в мэрию с этим вопросом. 

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