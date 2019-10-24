Строительство долгожданного съезда с Николаевского моста в Пашенный остановлено

Сроки строительства съезда с Николаевского моста в микрорайон «Тихие зори» перенесли. Долгожданную дорогу в микрорайон Пашенный пока не будут возводить. Проект отсутствует в принятом депутатами документе под названием «Обеспечение граждан Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры».

Как пишут СМИ со ссылкой на главу департамента градостроительства Романа Соколова, у властей возникли проблемы с владельцем земельного участка, через который должна проходить новая дорога. Это территория речного порта. Поэтому было принято решение временно «заморозить» финансирование проекта.



Напомним, ранее планировалось, что развязка в микрорайон «Тихие зори» будет построена к 2022 году. Жители правобережных микрорайонов ждут новую дорогу — они неоднократно обращались в мэрию с этим вопросом.