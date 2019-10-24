Циклон принесет в Красноярский край мокрый снег и ветер

В Красноярском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег. На регионы Сибири и Урала надвигается мощный циклон, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«25 октября на юге Таймырского МР сохранятся порывы южного ветра 15-20 м/с, слабая метель, в Туруханском районе ночью ожидается сильный снег, в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица», — предупредили синоптики Среднесибирского УГМС.

В Норильске, по словам местных жителей, метель бушует вторые сутки. 23 октября с дома на Севастопольской, 2 ветром сорвало крышу. Никто из жильцов не пострадал.

«Прохождение серии атмосферных фронтов станет в ближайшие дни (24-26 октября) причиной порывистых ветров и осадков в Красноярском крае. 26 октября понижение температуры на 4-6°: ночью 0…-5°, в горах до -10°, днем 0…+5°», — отмечают синоптики.

Фото: meteoinfo.ru, «Заполярная правда»