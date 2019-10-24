24 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Циклон принесет в Красноярский край мокрый снег и ветер

Главная Общество
Красноярск
14:20 24 Октября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае ожидается сильный ветер и мокрый снег. На регионы Сибири и Урала надвигается мощный циклон, сообщается на сайте Гидрометцентра России. 

«25 октября на юге Таймырского МР сохранятся порывы южного ветра 15-20 м/с, слабая метель, в Туруханском районе ночью ожидается сильный снег, в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица», — предупредили синоптики Среднесибирского УГМС. 

В Норильске, по словам местных жителей, метель бушует вторые сутки. 23 октября с дома на Севастопольской, 2 ветром сорвало крышу. Никто из жильцов не пострадал. 

Циклон принесет в Красноярский край мокрый снег и ветер

«Прохождение серии атмосферных фронтов станет в ближайшие дни (24-26 октября) причиной порывистых ветров и осадков в Красноярском крае. 26 октября понижение температуры на 4-6°: ночью 0…-5°, в горах до -10°, днем 0…+5°», — отмечают синоптики. 

Фото: meteoinfo.ru, «Заполярная правда»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Строительство долгожданного съезда с Николаевского моста в Пашенный остановлено

Строительство долгожданного съезда с Николаевского моста в Пашенный остановлено

24 Октября 2019 г.
Возникли земельные споры
Новости Красноярска: Больше половины красноярских бизнесменов пожаловались на коррупцию

Больше половины красноярских бизнесменов пожаловались на коррупцию

24 Октября 2019 г.
Опрос провела Торгово-промышленная палата России
Новости Красноярска: В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

24 Октября 2019 г.
Мальчик не вернулся домой после школы
Новости Красноярска: У жителя Ачинска арестовали недвижимость и сняли сбережения из-за чужого долга

У жителя Ачинска арестовали недвижимость и сняли сбережения из-за чужого долга

24 Октября 2019 г.
Мужчина расплачивается за долги полного тезки
Новости Красноярска: Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

24 Октября 2019 г.
Данные приводит региональная Счетная палата
Новости Красноярска: Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

24 Октября 2019 г.
Количество автобусов планируют сохранить на 50%
Новости компаний
24/10
Подать документы в СФУ можно будет онлайн
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

22 Октября 2019 г.
Крупную партию конфисковали
Новости Красноярска: Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

21 Октября 2019 г.
Соревнования проходили в Перми
Новости Красноярска: В администрации Ленинского района прошли обыски

В администрации Ленинского района прошли обыски

24 Октября 2019 г.
Чиновник задержан за взятку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19